株式会社Mizkanが主催する「〆鍋(TM)」大型リニューアル記念イベントが、2025年10月8日(水)に東京・茅場町のミツカン東京ヘッドオフィスで開催されました。株式会社プチリアンが運営・広報面で支援したこのイベントでは、開発者チームがリニューアルに込めた想いや誕生秘話を語り、ゲストの落語家・桂宮治さんと共に“味の進化”を体験しました。当日の様子をレポート形式でお届けします！ ミツカン「〆鍋(TM)」リニューアル