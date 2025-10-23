TBS系バラエティー『秘密のストレス共有バラエティめ組の園』が、あす24日に放送（後8：55）。スタジオには、津田篤宏（ダイアン）、小泉孝太郎、あの、鏡優翔、野呂佳代、北乃きい、川田裕美、ヒコロヒーと豪華ゲストが登場し、進行は田村真子アナが務める。【番組カット】なんとも言えない表情の小泉孝太郎と爆笑するダイアン津田7月から9月まで深夜枠でレギュラー放送していた同番組が、今回は“初のゴールデンSP”として