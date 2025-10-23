俳優の小泉孝太郎が、25日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、俳優、バラエティー番組のMCなど、活躍の場を広げている小泉の“愛車遍歴”を振り返る。【最新カット】現在の愛車は”高級外国車”…小泉孝太郎の『愛車』が続々登場小泉の車の原体験は、政治家の息子らしく、秘書か運転手の運転だという。「寝食ともにするくらい、親戚とか秘書も