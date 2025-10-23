弁護士からキックバックを受けたとして退職代行サービス「モームリ」が家宅捜索を受けた事件で、警視庁による関係者の任意聴取の中で、「労働組合の賛助金として金を振り込んでいた」と説明していることが分かりました。退職代行サービス「モームリ」の運営会社は、利用客を提携している弁護士にあっせんして紹介料を受け取っていた疑いで22日、警視庁の家宅捜索を受けました。運営会社の代表は自身のSNSで「報酬はもらっていない