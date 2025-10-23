山梨県の甲府地方気象台は23日、富士山の初冠雪を観測したと発表しました。平年よりも21日遅い観測です。23日朝の富士山 山頂付近は雪に覆われきれいな雪化粧となりました。23日、甲府地方気象台から富士山の積雪を目視で確認できたことから「初冠雪」の発表となりました。甲府地方気象台によりますと22日未明から雪が降り始めたという事です。初冠雪は、平年より21日遅く2024年と比べ15日早いということです。