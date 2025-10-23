子どもたちが防災をテーマにそれぞれの感性で描いた絵が、いま高知市役所1階ロビーに展示されています。県生協連は、子どもたちが絵を描くことで防災について考えるきっかけになればと、去年から地震や津波、火事など防災をテーマにした絵のコンクールを企画しています。今年は県内の小学生までの子どもたちから201点の応募があり、このうち県生協連賞に輝いた作品3点と、県内それぞれの生協が選んだ会員