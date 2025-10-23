秋田県横手市は23日、市中心部に出没し、22日に自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」を実施したクマ3頭について、駆除の完了を確認したと明らかにした。3頭は21日から市内の住宅街に出没。22日に近くの横手川河川敷に移動し、緊急銃猟が実施された。地元猟友会が発砲したが、日没のため駆除できたか確認できていなかった。市によると、23日朝、市や県の担当者が横手川河川敷のやぶの中で親子とみられる3頭が死んでいる