ＡＫＢ４８の下尾みう（２４）、永野芹佳（２４）、橋本陽菜（２５）、長友彩海（２４）、山内瑞葵（２４）、花田藍衣（２０）が２３日、東京・丸の内の大丸東京店で開催中の２０周年イヤーを記念した特別イベント「ＡＫＢ４８収穫祭」（２８日まで）発表会に出席した。全メンバー４３人とコラボした同イベントは、各メンバーが自信をもっておすすめする秋限定グルメや全２０店舗とのコラボメニュー、謎解きイベントや大衣装