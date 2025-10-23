毎日の食卓に欠かせない食材であるタマゴ。かつては「価格の優等生」と呼ばれていたが今ピンチを迎えている。「JA全農たまご」によると、10月22日までの平均卸売価格はMサイズで1?当たり325円で、「エッグショック」と呼ばれた2023年4月と5月の価格に迫る高値水準になっている。「去年の1.5倍」エッグショックに迫る高値水準に東京・中央区にある「喫茶アメリカン」。お昼時で賑わう店内では、タマゴサンドを食べる客の姿が見られ