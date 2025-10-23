きょうの富山県内は広く晴れていますが、朝は気温が下がり各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。県内は広く晴れていますが、冷たい空気が流れ込んだため朝の最低気温は、県内10の観測地点すべてで今シーズン最も低くなりました。上市町東種では4.6度と、今シーズンはじめて5度を下回ったほか、低いところでは11月中旬並みの気温となりました。富山市の富岩運河環水公園では、コートやマフラӦ