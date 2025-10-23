WEST.の中間淳太が23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。新たに動き始めた高市早苗内閣で経済安保相・外国人共生担当相に任命された小野田紀美氏に大きな期待を寄せた。中間は「楽しみは楽しみ。僕は特に小野田さんがすごくいいと思っていて。物言いもハッキリしていますし、個人としてはおっしゃることに意志とか説得力を感じますし、国民にかなり寄り添っている。小野田さんの活躍には期待します」とした。