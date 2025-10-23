きょう午前、富山市南部の住宅地でクマの目撃情報が相次ぎ、猟友会などが警戒にあたっています。クマはまだ捕獲に至っておらず、市や警察が注意を呼びかけています。市によりますと、きょう午前10時ごろ、富山市悪王寺の熊野地区センター周辺で、クマを目撃したという情報が相次いで寄せられました。クマはその後、周辺の住宅地に逃げたとみられています。大平航記者「富山市吉岡の住宅地です。付近をクマが横切ったという情