陸上自衛隊・秋田駐屯地は、訓練の成果を一般公開する毎年恒例の行事の中で、バイクの走行技術を披露した隊員1人がケガをしていたことを明らかにしました。秋田駐屯地広報室によりますと、10月19日に開催された駐屯地の「創立記念行事」で、バイクの走行技術を披露していた隊員1人が走行中に転倒して、左手の親指を脱臼しました。創立記念行事では、災害現場などでバイクを使った任務にあたる隊員たちが高度な走行技術を披露する「