KLMオランダ航空は、大陸横断路線の新たなサービスコンセプトを発表した。ボーイング機ではレイアウトを調整し、新たな作業方法と効率的な搭載により、機内に必要なカート数を削減する。これによって、人気が高く満席になることも多い、プレミアムコンフォートクラスを拡張できるようになる。座席数は機種に応じて、最大40席増える。2027年からレイアウト変更を実施する。エコノミークラスでは、ウェルカムドリンクサービスを復活