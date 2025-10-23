OpenAIが「日本のAI：OpenAIの経済ブループリント」と題した政策フレームワークを2025年10月22日に発表しました。ブループリントではAIを日本経済の成長に役立てるための3つの柱が提示されています。OpenAI、日本の経済成長と包摂的な繁栄を目指す「日本のAI：​​Open AIの経済ブループリント」を発表 | OpenAIhttps://openai.com/ja-JP/index/japan-economic-blueprint/以下はみずほリサーチ＆テクノロジーズが2025年1