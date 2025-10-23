岐阜県揖斐川町の山中で遺体で見つかった女性を殺害したとして逮捕された男女2人が、犯行に使ったとみられる車を手放していたことが分かりました。証拠隠滅を図った可能性もあるとみられています。岐阜市の自営業・立花浩二容疑者(55)と内縁の妻の神原美希容疑者(36)は、去年12月、可児市に住む飲食店店員・野村花織さん(当時33)を殺害した疑いで10月22日、再逮捕されました。2人は野村さんの遺体を車で運び、揖斐川町の山中