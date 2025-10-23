「リトルなでしこ」ことU-17日本女子代表は22日、U-17女子ワールドカップのグループステージ第2節でザンビアと対戦し、2-0で勝利。最終節を前にグループステージ突破を決めた。3-0で快勝した3日前のニュージーランド戦からスタメンを6人入れ替えた日本。その影響もあってか、フィジカルに優れるザンビアを相手にペースを握り切れず、前半はスコアレスで折り返す。後半ももどかしい時間が続いたものの、69分、MF福島望愛（JFAアカデ