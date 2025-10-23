今年2月、長崎市でバイクであおり運転をして、後続の普通乗用車に衝突させたとして37歳の男が逮捕されました。 危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、長崎市若竹町の無職 近藤 一也容疑者 37歳です。 警察によりますと近藤容疑者は今年2月、長崎市中園町から岩屋町の国道上でバイクを運転中、急停止するなどして後続の普通乗用車に衝突させ、車に乗っていた3人に骨折などのケガをさせました。 近藤容疑者は「相手の車