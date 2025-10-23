法人税約４２００万円を脱税したとして、東京国税局が通販サイト運営会社「ＩＮＶＥＳＴ」（東京都港区）と同社の代表取締役（３８）を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことがわかった。関係者によると、同社は通販サイトで精力剤を販売し、多額の利益を得ていたが、売り上げを除外する手口で、２０２３年２月期までの３年間で計約１億６８００万円の所得を隠し、法人税約４２００万円を脱税した疑い。精力剤の売り