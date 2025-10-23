NNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で、高市内閣の支持率は71パーセントでした。2000年以降の政権発足時の支持率としては4番目に高いスタートとなっています。支持率の高さについて自民党内からは「予想以上」「出来すぎだ」など驚きをもって受け止められています。調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は71パーセント、「支持しない」と答えた人は18パーセントでした。2000年以降4位でした。また、先月の石破内閣の支持率