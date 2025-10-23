プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日に行われる。今年は大学生に即戦力候補がそろっている。運命の日を待つ注目選手を紹介する。最速１５６キロの速球で押し、三振を奪うと雄たけびを上げて拳を握る。１メートル７８、７５キロと細身ながら、闘志あふれる本格派だ。花園大の藤原聡大投手に、スカウトからは、同じ身長でプロ入りから６年連続２桁勝利を飾った楽天・則本を引き合いに「体にバネがある」と高評価の声