プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日に行われる。運命の日を待つ注目選手を紹介する。法大の松下歩叶は、相手が手ごわいほど、力を発揮する。今月４日の東京六大学秋季リーグ。４連覇を狙う早大のエースで、今春に六大学で令和初となる無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した伊藤樹（たつき）から、左翼席へ豪快な２ランを放った。ドラフト候補の右腕に一発を浴びせた身長１メートル８１、体重８５キ