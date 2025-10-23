23日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台前半で取引された。午前10時現在は前日比33銭円安ドル高の1ドル＝152円15〜16銭。ユーロは43銭円安ユーロ高の1ユーロ＝176円55〜58銭。日銀の早期利上げが遠のいたとの思惑から、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。市場では「国内輸入企業による実需のドル買い注文が入ったことも一因」（外為ブローカー）との声もあった。