高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、第1段階の文献調査を終えた北海道寿都町で23日、任期満了に伴う町長選が告示され、元町議の新人大串伸吾氏（42）と現職片岡春雄氏（76）が立候補を届け出た。いずれも無所属。第2段階の概要調査に進むべきかが争点で、大串氏は反対、片岡氏は賛成の立場をとる。投開票は28日。大串氏は「町民にストレスを与え続ける町政を変え、概要調査を止める。国策に翻弄され疲弊