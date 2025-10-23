プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日に行われる。今年は高校生に将来が楽しみな原石がいる一方、大学生や社会人には即戦力候補がそろっている。運命の日を待つ注目選手を紹介する。「速球のスピードが自分の魅力。まずは１６０キロを目指したい」９月に開催されたＵ―１８（１８歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）の決勝・米国戦で、出場選手中最速の１５８キロを記録した。「状態が良く、投げていて（球速が）出て