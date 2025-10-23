オリックス・岩崎翔投手（３５）が２２日、大阪・舞洲の球団施設に姿を見せ、プロ１９年目となる来季への決意を語った。今シーズン途中の５月に中日から金銭トレードでチームに加入。貴重な中継ぎエースとして働き、オリックス加入後は３７試合に登板し、４勝１敗、２０ＨＰ、防御率２・１２の好成績を残したが、満足はしていない。「環境を変えてもらい、大事な場面も任させてもらったけど、もっと上を目指して進化していき