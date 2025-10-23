小学1年の児童など、あわせて22人がハチに刺されました。警視庁によりますと、午前9時半すぎ、東京・青梅市の今井小学校から「生徒がハチに刺された」と119番通報がありました。担任教諭2人と小学1年の児童20人がハチに刺され、搬送されましたが、全員意識はあるということです。市の教育委員会によりますと、当時「生活科」の授業で敷地内で落ち葉を拾っていたということで、当時の状況を調べています。