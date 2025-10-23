オランダ・ハーグの国際司法裁判所で勧告的意見を読み上げる岩沢雄司所長（右から２人目）＝２２日/Peter Dejong/AP（ＣＮＮ）国連の国際司法裁判所（ＩＣＪ）は２２日、イスラエルには国連機関と連携してパレスチナ自治区ガザへの人道支援を促進させる義務があるとの勧告的意見を発表した。イスラエルが今年に入り、ガザを封鎖した措置を非難した形だ。国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）については公平性のルールに違