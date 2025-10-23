萩原市長（右）に世界陸上出場などの報告をした飯沢選手＝８日、伊勢原市役所９月に東京都内で行われた世界陸上競技選手権大会（世界陸上）の男子１５００メートルに出場した飯沢千翔（かずと）選手（２４）＝住友電工＝が今月８日、伊勢原市役所を訪れた。同種目の第一人者として「先頭に立って陸上を盛り上げていきたい」と意気込んだ。日本選手権を２連覇中の飯沢選手だったが世界陸上では３分４１秒７６で予選１組１３位に