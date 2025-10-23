今年８月にデビューしたメンズグループ「ＯＮＳＥＮＳＥ（オンセンス）」が、２ｎｄデジタルシングル「とんでって」を１０月２４日にリリースする。ＯＮＳＥＮＳＥは「ＭＥＮ’ＳＹＯＡＫＥＡＵＤＩＴＩＯＮ２０２４」にて選ばれたアカリ（１９）、エノモトタクヤ（２０）、タマムラユウ（２３）、イデアツキ（２３）の４名と、モデルとして活動するヨシアキ（２５）、俳優として活動するウサタクマ（２５）の６名によっ