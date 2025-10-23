（MCU）の密かな（？）人気キャラクター、ハッピー・ホーガン（ジョン・ファヴロー）の出番をまとめたコンピレーション映像が米マーベル公式YouTubeチャンネルより公開された。 ﻿ ハッピー・ホーガンといえば、アイアンマン／トニー・スタークの相棒。トニーのビジネスや雑務を支援したり、友人として側に居続ける男だ。お茶目で、ときどきドジ