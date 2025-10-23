松屋は、2025年10月28日10時から「牛豆腐キムチチゲ」を販売開始する。ラインアップは、「単品 牛豆腐キムチチゲ」(580円)、「牛豆腐キムチチゲセット」(780円)、「牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食」(1,390円、各税込)の3品。いずれも持ち帰り可能。〈冬の定番メニューが2025年も登場〉松屋の冬の定番メニュー「牛豆腐キムチチゲ」が2025年も登場する。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたチゲスープに、牛肉とまろやか