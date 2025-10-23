23日朝9時ごろ、石川県白山市の北陸自動車道の上り線で、トラックを含む車6台が絡む事故がありました。車3台が炎上し、少なくとも2人がけがをしています。 中京テレビ・岡本 亮 カメラマン：「高速道路上、複数の車が絡む事故がありました。車両がかなり激しく燃えています」事故があったのは、北陸自動車道の上り線、美川インターチェンジ付近で、23日午前8時50分ごろ「車6台の事故でトラックから出火している」などと、