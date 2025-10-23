意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【千葉県の方言】「あっぱとっぱ」の意味は？「あっぱとっぱ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、人の様子を表すときに使う言葉です。いったい、「あっぱとっぱ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「慌てる様子、あたふたしていること」でした！「あっぱとっぱ