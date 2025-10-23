プロ野球巨人は2025年10月22日、岡本和真内野手（29）が今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦することを容認したことを発表した。岡本の今季は69試合出場で打率.327、15本塁打、49打点 スポーツ紙の報道によると、岡本は22日に会見を行い、「この決断を尊重して背中を押してくださった山口オーナー、阿部監督、チームメート、球団関係者、いつも温かく応援してくれていたファンの皆さまに感謝しています」と語っ