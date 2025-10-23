三重県明和町で5歳の男の子が軽乗用車にはねられ死亡した事故で、警察は軽乗用車を運転していた女性を書類送検しました。 【写真を見る】駐車場で5歳の保育園児はねられ死亡 軽乗用車運転の56歳女性を書類送検 過失運転致死の疑い 三重・明和町の商業施設 事故があったのは三重県明和町の商業施設「ブライトガーデン明和」の駐車場で、ことし5月10日、5歳の保育園児の男の子が軽乗用車にはねられ頭を強く打ち死亡しました