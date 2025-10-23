北朝鮮国営の朝鮮中央通信は23日、同国ミサイル総局が前日、「重要兵器システム」の試験を成功裏に実施したと伝えた。朝鮮労働党中央委員会の朴正天（パク・チョンチョン）書記と金正植（キム・ジョンシク）第１副部長、張昌河ミサイル総局長が試験を参観した。同通信によると、今回の試験は「潜在的な敵手」に対する戦略的抑止力の持続性と効率を高めるための国防力発展計画の一環として行われた。朴書記は、「新兵器の先端性は自