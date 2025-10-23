東海3県は10月23日、各地で今シーズン一番の寒さとなりました。日中の最高気温は名古屋で22度まで上がる予想で、寒暖差の激しい1日となる見込みです。前線が南下し、冷たい空気が流れ込んだ影響で、23日の東海3県は今季一番の冷え込みとなった22日よりも気温が下がり、最低気温は名古屋で12.6度、岐阜で11.4度、三重県の亀山で10.5度などとなりました。街の人ら：「めっちゃ寒いです。ちょっと嬉しいです」「今日からジ