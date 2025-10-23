ヒグマの出没が相次いでいた札幌市西区の公園で、けさも子グマ2頭が目撃されました。2頭は現場に居座り続けたため、札幌市は「市民に緊急の危険があり、銃猟以外に危険を排除できない」として、自治体の判断でハンターが発砲できる「緊急銃猟」を行うと発表しました。市は付近のエリアを通行禁止にしていましたが、午前10時すぎに2頭が山奥に去ったことから、緊急銃猟の手続きと通行規制を解除しました。