各地でクマの被害が相次いでいますが、きょう、岩手県盛岡市では中心部の官庁街にクマが現れ、警察が警戒を続けています。記者「クマが現れたのは、盛岡市役所の裏手側にかかる中津川のやぶの中です。今もやぶの中にクマ1頭がいます」盛岡市の中心部では、きょう午前6時ごろからクマの目撃が相次ぎました。同じ個体とみられるクマは、午前8時ごろから一時、市役所裏手のやぶの中で動かなくなった後、川沿いを移動して、警察が警戒