ネット通販などを手掛ける都内の会社と社長が、約1億6800万円の所得を隠し脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。【映像】ネット通販会社と社長を告発 所得約１.6億円超隠し脱税か通販サイトで精力剤などを販売している「INVEST」と御厨譲次社長（38）は、2023年2月までの3年間で、約1億6800万円の所得を隠し、法人税など4200万円ほどを脱税した疑いがもたれています。関係者によりますと、御厨社長は顧客からの