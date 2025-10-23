石造りのまきストーブに火をともす神戸市立六甲山小の児童ら＝23日午前標高795メートルの山中にある神戸市灘区の市立六甲山小で23日、石造りのまきストーブの「火入れ式」が開かれた。二十四節気の一つ「霜降」に合わせた季節の恒例行事。4〜6年の児童約30人が木の板と棒をこすり合わせて火をおこし、玄関のストーブにともした。火おこしは体育館で2人一組になって挑み、低学年児童が「燃えろ」と声援を送る中、5分ほどで種火