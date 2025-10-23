アメリカのトランプ大統領は、ハンガリーでの開催が計画されていたロシア・プーチン大統領との首脳会談を中止したと明らかにしました。アメリカトランプ大統領「プーチン大統領との会談はキャンセルした。正しくないと感じた。目指す場所に到達できないと感じた」トランプ氏は22日、ウクライナ情勢などをめぐるロシアとの首脳会談を中止したと述べました。そのうえで、これまでのプーチン氏との会談について「話をするたびに良い