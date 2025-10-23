秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが、インフルエンザに感染されたことがわかりました。宮内庁によりますと、筑波大学1年生の悠仁さまは、20日月曜日に、通学後に気分が優れず早退し、発熱の症状があったため検査を受けられました。その結果、21日火曜日にインフルエンザへの感染が確認されたということです。このため、悠仁さまは大学を欠席し、お住まいの秋篠宮邸で療養していて、今は平熱に戻り、回復に向かわれているということで