2025年、SHIROが贈るホリデーコレクションは、「WE MUST PAY IT FORWARD」という信念のもと、感謝と未来への希望を込めたアイテムが揃っています。特に注目なのは、『アドベントカレンダー 2025』（36,300円）と『ホリデーセット 2025』（13,200円）。24アイテムが詰まったアドベントカレンダーでは、SHIROの歴史と想いが感じられる製品やストーリーが満載です。 SHIROのアドベントカレンダ&