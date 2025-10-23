農水省が2026年のコメの生産量について、2025年より抑える見通しを示すことが分かりました。小泉大臣に代わった鈴木新大臣が、増産方針に慎重な姿勢を示す中、「需要に応じた生産」を打ち出す方針です。関係者によりますと、農水省は2026年の主食用米の生産量の目安について、2025年の見通しより少ない711万トンとする方向で最終調整しています。コメは2025年、大幅な増産が見込まれていて、値崩れにより、農家の経営に影響が及ぶ