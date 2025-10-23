「米不足？安心して、V系バンドマンが作ってるから」【写真】V系バンドマンとしての、美しい姿はこちら！こんなポストをされたのは、魅影【曇りのち、】（@k_n_mikage）さん。V系らしい華やかな見た目とは一転、田んぼでトラクターを乗りこなす姿が大きな話題に！「ギャップがすごすぎて応援したくなる！」「ライブと収穫祭、どっちも行きたい！」「お米作りまでしてるなんて尊敬する」「日本武道館でお米投げちゃう未来見える…」