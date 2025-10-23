三重県御浜町で秋風にゆれているのは、三重県御浜町下市木地区の約15万本の色鮮やかなコスモスの花で、今が見頃を迎えています。 【写真を見る】約15万本のコスモスが秋風にゆれる コメの収穫終えた田んぼで見頃 白やピンクで鮮やかに 三重･御浜町 地域の景観を良くしようと、地元の農家が9年前から米の収穫を終えた田んぼでコスモスを育てています。ことしは、8月に7000平方メートルの田んぼに種をまきました。花は今月初