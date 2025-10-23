「ミスタードーナツ」は、10月29日（水）から期間限定で、冬季限定の「ポン・デ・ショコラシリーズ」を、全国の店舗で発売する。【写真】新作「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」が気になる！「ポン・デ・ショコラシリーズ」全4品一覧■さまざまな食感や味わいでチョコを堪能「ポン・デ・ショコラシリーズ」は、もちもち食感が人気のポン・デ・リング生地がショコラ風味となり、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に