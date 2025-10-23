◆ソフトバンク全体練習（23日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは2020年以来5年ぶりの日本一をかけて、25日から阪神との日本シリーズに挑む。日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）は、最終第6戦までもつれ込む大激戦を繰り広げ、優勝のアドバンテージを含む4勝3敗で日本シリーズに駒を進めた。6試合の戦いぶりを振り返ると、ソフトバンクはロースコアのゲームに持ち込むことが、文字通り日